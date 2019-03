Appartamento a fuoco a Marassi, 3 bimbi intossicati

Tre bambini sono rimasti intossicati in un incendio divampato in una abitazione di via Fassicomo, nel quartiere di Genova Marassi. I piccoli sono stati trasferiti all'ospedale Gaslini, accompagnati dalle mamme. I vigili del fuoco hanno poi fatto sfollare circa 60 persone dalla palazzina, per consentire le operazioni di bonifica e per le verifiche sulla stabilità. Il rogo sarebbe partito con ogni probabilità dalla cucina e avrebbe però interessato tutto l'appartamento.

Le fiamme hanno reso inagibili 20 alloggi.



Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 21:02