15 bimbi sospesi per vaccini in Liguria

Sono una quindicina i casi conosciuti di bambini costretti a restare a casa in Liguria perchè non in regola con le vaccinazioni. Una decina di bambini a Genova, tre nello spezzino e almeno due nel Chiavarese sono stati sospesi dopo le verifiche eseguite dagli uffici comunali che hanno avvertito le scuole e le famiglie. Un bimbo di 5 anni è stato sospeso dalla scuola materna comunale 'Lalli' di Sarzana (La Spezia), altri due sono stati sospesi alla Spezia, una decina a Genova e due in Valfontanabuona, perchè i genitori non hanno presentato la certificazione per le vaccinazioni obbligatorie.