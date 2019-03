Mattia Rossi presidente Legacoop Liguria

Mattia Rossi, 46 anni, coordinatore Legacoop Savona, è il nuovo presidente di Legacoop Liguria, eletto dai 250 delegati riuniti per il dodicesimo congresso regionale dell'associazione cooperativa. "Eredito un'organizzazione ben guidata e presieduta - dichiara Rossi - Ora la sfida è cercare di dare risposte alla domanda degli associati di essere presenti, competenti e capaci di interloquire, dialogare, creare una rete fra loro e il mondo esterno". Alessandro Frega è stato riconfermato vice presidente vicario di Legacoop Liguria. Eletta vicepresidente Anna Loscalzo, coordinatrice regionale di Generazioni Legacoop Liguria.

Legacoop Liguria è una realtà con quasi 432 soci (dati 2017), per 9.365 dipendenti non soci, in crescita del 15,5% dal 2014. I soci lavoratori sono 7.261 (+0,9%), per un totale di 16.626 occupati (+8,6%, erano 15.305). Le cooperative aderenti sono 362 (+9,7%), per un fatturato aggregato di oltre 1,65 miliardi (+34%).





Data ultima modifica 09 marzo 2019 ore 14:38