Rubano un gatto, denunciati

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 MAR - Rubano un gatto e fuggono in auto, inseguiti e fermati sono stati denunciati dai carabinieri. È accaduto a Romito Magra (La Spezia). Protagonisti marito e moglie cinquantenni. I due, a bordo di un suv, dopo aver adocchiato un gatto soriano che camminava lungo la strada, lo hanno preso e messo in auto. Alcuni testimoni hanno osservato la scena e avvertito il proprietario del gatto che ha avvertito i carabinieri. La coppia è stata raggiunta nella loro abitazione.

Il gatto, di nome Rosso, 16 anni, è stato trovato frastornato: i carabinieri lo hanno immediatamente riconsegnato al proprietario, un 30enne di Arcola. I coniugi spezzini già in passato avevano avuto problemi con la giustizia, dopo essere stati trovati in possesso di 46 cani di piccola taglia che detenevano in precarie condizioni e vendevano abusivamente. Il fenomeno della sparizione di animali domestici sta dilagando in provincia: tanti i messaggi dei proprietari lasciati sui social per denunciare le scomparse.



Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 18:33