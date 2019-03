Ex Stoppani, approvato Dl su bonifica

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la proroga del commissariamento per il superamento dello stato di emergenza e la messa in sicurezza degli stabilimenti della ex Stoppani di Cogoleto (Genova). Lo ha reso noto il comunicato stampa del Consiglio dei ministri. "Con il nostro decreto legge appena approvato in Consiglio dei Ministri le bonifiche del sito Sin di Cogoleto Stoppani non sono più a rischio - aveva anticipato il ministro Costa -. Al prefetto sono state attribuite funzioni speciali con le quali potrà agire in continuità a quanto fatto fino ad ora". E' "una bella notizia per i liguri e per tutto il Paese", ha aggiunto.

"Dopo l'avvio delle bonifiche per la Valle del Sacco stasera un'altra bella notizia per le bonifiche in corso a Genova. È la strada giusta. E ora al via con le altre bonifiche".