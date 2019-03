(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - Una ruspa ferma a calata Rubattino, in porto a Genova, ha preso fuoco la notte scorsa poco prima delle 3. La densa colonna di fumo nero è stata avvistata e la centrale dei vigili del fuoco è intervenuta in pochi minuti. Per avere ragione delle fiamme i pompieri hanno dovuto utilizzare 250 litri di schiumogeno. La gru mancina che si trova sopra la gru in fiamme non ha subito danni grazie alla tempestività dell'azione dei pompieri.