Consiglio regionale a eccidio Calvari

Questa mattina il consigliere segretario dell'Assemblea legislativa della Liguria Claudio Muzio ha partecipato alla commemorazione dell'eccidio di Calvari. "Il 2 marzo 1945 otto partigiani della brigata 'Berto', un combattente della brigata 'Coduri' e un prigioniero politico - spiega in una nota la Regione - furono fucilati dopo una sommaria sentenza di morte emessa da un sedicente tribunale di guerra della Repubblica Sociale Italiana. "E' un onore rinnovare oggi il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per restituire l'Italia alla libertà e alla democrazia. I nomi dei giovani che furono trucidati da chi non si voleva arrendere ad una ormai evidente sconfitta - dichiara Muzio - sono scolpiti nella memoria della nostra gente e fanno parte, a pieno titolo, della gloriosa storia della Resistenza. Il loro coraggio, dimostrato fino all'ultimo istante di vita, deve continuare a rappresentare per tutti noi una lezione di civiltà e di amore per i valori che tuttora ispirano la nostra Costituzione".