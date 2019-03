90 kh hashish in garage, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 2 MAR - I carabinieri del nucleo investigativo del Comando di Savona e della Compagnia carabinieri di Novi Ligure hanno arrestato a Novi Ligure (Alessandria) due cittadini marocchini perché nel loro garage erano nascosti circa 90 kg di hashish. I due, di 36 e 32 anni, sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto accertato dai carabinieri i due uomini avevano ricevuto lo stupefacente arrivato probabilmente dalla Spagna per destinarlo a diverse 'piazze' di spaccio come Savona e Genova.

Nelle perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino digitale, circa 20 gr di cocaina, un'ingente quantità di denaro in contante e numerose schede sim telefoniche nazionali e marocchine. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Iovane di Alessandria è ancora in corso. I due arrestati sono stati trasferiti in carcere a Alessandria.