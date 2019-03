Pd: Martina,se vinco segreteria unitaria con presidente Valpolcevera

"Se vinco le primarie faccio una segreteria unitaria con dentro anche esponenti giovani, amministratori locali del Pd di valore che ci sono, come il presidente del Municipio della Valpolcevera (a Genova, ndr), 30 anni o poco più, Federico Romeo, che ha gestito un'emergenza importante come quella del Ponte Morandi. O la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, premiata come sindaco modello a livello internazionale". Lo ha detto Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, al videoforum di Repubblica.it.

"Sono onoratissimo della dichiarazione di Maurizio Martina che ringrazio e ovviamente mi auguro che vinca queste primarie. Credo che debba esserci un impegno totale da parte di tutti per portare avanti una nuova idea di Paese e che tutte le forze progressiste debbano unirsi per dare un nuovo sogno all'Italia. In questo credo che i giovani amministratori potranno dare il loro contributo". Federico Romeo, presidente del municipio Valpolcevera, commenta così le parole del segretario uscente del Pd Maurizio Martina ha detto che in caso di vittoria al congresso, lo vorrà nella sua segreteria, in particolare dopo l'impegno dimostrato nella gestione del territorio dopo il crollo del ponte Morandi. Romeo, 26 anni laureando in giurisprudenza ("Mi manca ancora un esame che spero di dare a maggio" dice), dopo un primo mandato da consigliere, è oggi presidente di uno dei nove municipi del Comune di Genova, quello maggiormente coinvolto dalla tragedia del 14 agosto e che nei primi mesi fu fisicamente separato dal resto della città

Data ultima modifica 01 marzo 2019 ore 20:01