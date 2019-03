Nuova vita per statua Duca di Galliera

(ANSA) - GENOVA, 1 MAR - Cerimonia con sindaco e governatore per la nuova collocazione della statua di Raffaele De Ferrari Duca di Galliera, davanti alla rotonda di Via Corsica, dove l'opera era visibile da mesi. Il monumento in bronzo, 170 tonnellate e alto 12 realizzato da Giulio Monteverde alla fine del '900, torna a vedere il mare e la diga foranea che il Duca volle a difesa del porto. "Questa è la testimonianza di un grande leader, di una persona che aveva una visione - ha detto il sindaco Bucci - tanto è vero che usiamo ancora la sua diga". E' stato un momento simbolico per la città. "Siamo in una piazza prospiciente al grande cantiere del waterfront di Piano che si è aperto con la demolizione dell'edificio Nira - ha detto il governatore Toti - è un trait d'union simbolico tra la Genova del passato e quella del futuro". Prima di essere ricollocata, la statua è stata restaurata. "È stato un lavoro complicato, ma ci ha permesso di restituire la statua alla città" ha spiegato il sovrintendente, Giacomo Tinè.