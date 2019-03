(ANSA) - GENOVA, 1 MAR - In fiamme la storica falegnameria Badano, a San Quirico. Il rogo, divampato nella notte per cause ancora da accertare, ha distrutto completamente il primo piano e danneggiato fortemente il piano terra. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica. Per domare l'incendio sono stati impiegati 30 uomini, le due autobotti da 8 mila litri e quella da 28 mila.