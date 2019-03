Palpeggia donna e danneggia auto, arrestato

Violenza sessuale e danneggiamenti. Sono le due accuse di cui dovrà rispondere Said Hadoui, un 29enne marocchino arrestato nella serata di ieri dai carabinieri di Albenga (Savona). L'uomo prima si è introdotto in un supermercato dove, visibilmente ubriaco, ha palpeggiato il seno di una donna. Messo in fuga dalle sue grida, è uscito in strada dove ha iniziato a danneggiare con un mattone le auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i militari che lo hanno arrestato. Ora le indagini cercheranno di stabilire se possa essere il responsabile di altri episodi di vandalismo avvenuti in città negli ultimi giorni.



