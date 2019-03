Fondi a 18 Comuni per Spiagge Sicure

Sono 18 i Comuni liguri che beneficeranno dei fondi Spiagge Sicure 2019: ognuno riceverà 42 mila euro per assumere a tempo determinato agenti di Polizia locale, per il pagamento degli straordinari, per l'acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione. Lo annuncia il ministro Matteo Salvini.

L'obiettivo è contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione durante il periodo di massima affluenza turistica. I Comuni destinatari delle risorse sono: Lavagna, Moneglia, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante in provincia di Genova; Bordighera e San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia; Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore in provincia di La Spezia; Albenga, Andora, Ceriale, Laigueglia, Pietra Ligure, Spotorno e Varazze in provincia di Savona. "Il contrasto all'abusivismo è un doveroso impegno a tutela dei commercianti onesti, mentre la stretta sulla contraffazione serve anche per tutelare la salute dei cittadini", dice Salvini.



