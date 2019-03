Tar respingel ricorso dei Saloni nautici per accesso agli atti sulla Darsena di Genova

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso di Saloni Nautici per l'accesso agli atti sulla decisione dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure Occidentale di assegnare gli spazi della Nuova Darsena nautica di Genova solo per il 40% e per 4 anni alla società che fa capo a Ucina (e gestisce il Salone Nautico di Genova) e per il restante 60% ad Amico & Co per 20 anni. L'udienza di merita per l'assegnazione dell'area verrà discussa a fine marzo. Il perché è che "al momento" non è stata "ancora rilasciata alcuna concessione di aree della Nuova darsena nautica ad Amico & Co". Di fatto c'è soltanto un "atto di sottomissione", che permette comunque all'azienda genovese di occupare le aree, ma non c'è la concessione e i giudici non possono decidere su un "documento inesistente" spiega l'ordinanza del Tar. Ucina, che attraverso Saloni Nautici aveva chiesto la concessione per l'intera area, aveva presentato ricorso per contestare la scelta del porto di far coabitare le due realtà. Il Tar ha inoltre giudicato "inammissibile" l'istanza di accesso agli atti formulata nel ricorso introduttivo. Significa che per ora l'Autorità portuale di Genova e Savona va avanti sulla sua decisione e presto potrebbe arrivare anche il via libera all'autorizzazione richiesta da Amico & Co per dare il via ai cantieri per realizzare un pontile nell'are, una delle opere previste dal piano presentato, che prevede la realizzazione di un polo per maxi yacht.

Data ultima modifica 25 febbraio 2019 ore 19:35