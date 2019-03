Rifiuti, incendio deposito nel savonese

Ancora un rogo in un impianto di stoccaggio di rifiuti in provincia di Savona, il decimo in soli 4 anni. L'incendio è divampato nel deposito della Fg Riciclaggi a Savona: le fiamme hanno interessato un'area in cui vengono stoccati soprattutto legno, carta e plastica in attesa del recupero. Un incendio fortunatamente non esteso che è stato spento dai vigili del fuoco in poche ore ma che ha creato qualche preoccupazione per l'intenso fumo che rendeva l'aria irrespirabile e per le forti raffiche di vento. Al momento sono al vaglio le riprese dell'impianto interno di videosorveglianza per identificare eventuali responsabili: il sospetto, infatti, è che si tratti di un incendio doloso. D'altronde solo un anno fa era andato a fuoco un altro impianto di Fg Riciclaggi, questa volta a Cairo Montenotte: in quel caso l'allarme era stato ben maggiore, col timore di inquinamento di aria e falde acquifere.

Ma l'escalation di incendi a impianti di stoccaggio di rifiuti speciali o riciclabili nel savonese è preoccupante.