A Sanremo apre l'outlet del lusso, ecco The Mall

Oltre 6500 metri quadrati di superficie, 22 negozi distribuiti su sei piani: è The Mall, l'outlet dedicato al lusso che aprirà a giugno in Valle Armea, nell'imperiese: il progetto è stato presentato stamani in Comune alla presenza del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, del presidente e amministratore della società Giorgio Motta e dell'assessore al Turismo, Marco Sarlo. "E' una sfida che abbiamo voluto accogliere, malgrado le difficoltà che si devono affrontare - ha detto Biancheri -. Ci auguriamo che la città, accetti con consapevolezza questa sfida". Nel sottolineare che un servizio di bus navetta collegherà l'outlet al centro cittadino, Biancheri ha annunciato la volontà di organizzare iniziative con gli aeroporti di Genova e Nizza, per portare turisti a Sanremo. "The Mall - ha aggiunto - dev'essere visto come un'opportunità per tutti e non come una 'Sanremo 2'".