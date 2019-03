A Palazzo Ducale arriva De Chirico

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Comincia a Genova la primavera di Palazzo Ducale, sotto la guida di Serena Bertolucci, nuovo direttore che lavorerà fianco a fianco con il presidente della Fondazione per la cultura Luca Bizzarri. "Si comincia con una grande mostra dedicata a De Chirico - ha detto oggi Bertolucci nella sua prima uscita pubblica - con la collaborazione di grandi musei nazionali che hanno scelto questa mostra per dimostrare la loro attenzione alla città". "L'anno che verrà a Palazzo Ducale prevede oltre 600 eventi e molte sorprese a partire dalla mostra per il compleanno di Lele Luzzati e i lavori di restauro ai due 'teatrini', magnifiche strutture a pianta semiellittica, con una superficie di 180 mq e la cavea a forma di piramide". Palazzo Ducale, ha detto ancora Bertolucci "non è solo un contenitore, ma un luogo. E io sono sempre più convinta del ruolo sociale della cultura. Faremo una campagna continua per valorizzare i luoghi di Palazzo Ducale".