La Spezia leader in Liguria per crescita turistica

"La Spezia cresce più di ogni altro comune turistico ligure in presenze e arrivi". Lo hanno sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore al turismo Paolo Asti presentando i dati sui flussi relativi al 2018. Lo scorso anno gli arrivi sono aumentati dell'8,56%, le presenze del 5,88%. Altrove queste percentuali hanno segno meno, come a Sestri Levante, Rapallo, Sanremo. La Spezia fa meglio di Genova. Alla Spezia gli arrivi sono stati quasi 237 mila, senza contare gli appartamenti a uso turistico, mentre sono state oltre 507 mila le presenze. A questi numeri va aggiunto l'apporto dei crocieristi, più di 700 mila passaggi. A guidare il trend positivo di chi decide di soggiornare nelle strutture del territorio, i turisti stranieri che crescono dell'11,44% in termini di arrivi e del 10,77% per le presenze: sono soprattutto argentini (+22,82%), australiani (+14,87), francesi (+14,08), tedeschi (+13,11) seguiti da statunitensi e cinesi. Flessione, per quel che riguarda le presenze italiane -4,78%.



Data ultima modifica 23 febbraio 2019 ore 11:02