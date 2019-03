Gestione donazioni, gli sfollati del ponte delusi dal Comune

Una nota di amarezza nel bilancio degli oltre 6 mesi di esistenza del comitato degli sfollati di ponte Morandi che si trasformerà in associazione. Perché se sul fronte dell'emergenza abitativa e degli indennizzi tutto è stato risolto - dopo settimane di attesa sono iniziati ad arrivare i primi versamenti anche per gli inquilini non proprietari di case - ha lasciato perplessi la decisione della giunta comunale di tagliare, in parte, i fondi arrivati da donazioni private.

Inizialmente era stato stabilito che il 35% del milione e 300 mila euro raccolti sarebbe stato distribuito equamente fra le 258 famiglie (circa 1500 euro ciascuna) per coprire le spese per utenze, allacci e altre necessità. "Il 14 febbraio tutti abbiamo ricevuto un versamento da 1000 euro - spiega il presidente del comitato Franco Ravera - quindi resta un plafond che il Comune ha deciso di destinare altrove". In che modo lo spiegherà sabato all'assemblea degli sfollati al cinema Albatros di Rivarolo l'assessore comunale Pietro Piciocchi.



Data ultima modifica 23 febbraio 2019 ore 11:03