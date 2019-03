Porta a spalla 13 kg di droga, arrestato

Aveva un grosso sacco in spalla, che faticava a portare: la scena è stata notata dai poliziotti della squadra mobile che hanno deciso di controllare l'uomo. Dal sacco arrivava un forte odore di stupefacente: c'erano 13 kg di marijuana. L'uomo, un nigeriano di 21 anni, Onesante Okizo è stato arrestato. Lo straniero ad ottobre era stato colpito da una misura cautelare nell'ambito dell'indagine sullo spaccio a Savona, ma era sfuggito alla cattura. Lo stupefacente era di ottima qualità visto che si trattava di infiorescenze, la parte che contiene il maggior quantitativo di principio attivo.

I poliziotti, per evitare che l'uomo potesse fuggire, lo hanno bloccato in un luogo senza vie di uscita, l'androne di un palazzo. Okizo, arrivato in Italia facendo richiesta di asilo politico che non gli era stato riconosciuto, è in carcere a Genova Marassi.



Data ultima modifica 21 febbraio 2019 ore 21:31