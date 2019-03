Toti, tra un mese trattativa per autonomia

"L'Autonomia nulla toglierà alle Regioni del Sud. Se ci sono Regioni più avanti e Regioni più indietro, ciò non dipende dall'Autonomia, ma da un centralismo mal interpretato che ha usato male i soldi degli italiani". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo al convegno "Sud Macroregione", organizzato dalla Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione Craxi. Per quanto riguarda la Liguria, Toti ha detto che l'iter della richiesta di autonomia differenziata partirà "a fine mese, appena si sblocca il gruppo di testa di Veneto, Lombardia ed Emilia". Il governatore ligure ha detto di non ritenere che il tema delle macroregioni, rilanciato dal convegno, possa rallentare il percorso delle richieste di autonomia differenziata avanzato da varie Regioni: "quello delle macroregioni è un tema interessante, una suggestione, ma non c'entra con l'autonomia. E poi in Italia accorpare è sempre stato molto difficile".