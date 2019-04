E' polemica su stato pila 8 del Morandi

E' polemica tra i periti per lo stato della pila 8 del ponte Morandi. Quelli della procura hanno trovato calcestruzzo deteriorato, lesioni sulle travi tampone, sui cassoni e sui sostegni. Anche le selle Gerber, dove si appoggiano le travi dei tamponi "appaiono fortemente degradate", con pezzi di calcestruzzo distaccati e ferri corrosi.

"Contrariamente a quanto emerge i riscontri effettuati durante i sopralluoghi tecnici di questi giorni non evidenziano alcuna evoluzione anomala delle condizioni del viadotto e nessun segno di degrado tale da influenzare la tenuta statica della struttura, incluse le selle Gerber" afferma invece in una nota Aspi. Le ispezioni, a cui stanno prendendo parte anche gli uomini della polizia scientifica, proseguiranno su altre parti della struttura e le travi su cui sono stati fatti interventi e valutarne lo stato di conservazione. Per Aspi "anche i calcestruzzi mostrano uno stato di carbonatazione che non può essere ritenuto in alcun modo allarmante".



