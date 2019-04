Achille Lauro, sospetti di plagio

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 9 FEB - Un ricorso in via d'urgenza è stato depositato contro il cantante Achille Lauro, in gara al Festival con la canzone Rolls Royce, per un presunto plagio nei confronti di un testo della band romana Enter. Nel mirino: il riff di chitarra (pattern melodico) del brano in gara, che secondo i legali dello studio Riccio&Narciso, di Caserta, sarebbe "allineato" o "perfettamente sovrapponibile" a quello del brano "Delicatamente", registrato alla Siae, che la band Enter presentò, nel 2014, a Sanremo Doc, una manifestazione collaterale del Festival. "Il ricorso - afferma l'avvocato Biagio Narciso (che non ha vuole specificare la sede giudiziaria in cui è stato depositato l'atto di accusa) - non solo contiene una richiesta di inibitoria della violazione del diritto d'autore; ma anche l'estromissione dell'artista dalla gara e la sospensione del Festival di Sanremo".