Smantellamento moncone, stop via 30 Giugno

Per l'abbattimento della prima grande trave del Moncone Ovest di Ponte Morandi via 30 Giugno viene chiusa al traffico veicolare e pedonale, a partire dalle 6 del mattino del 7 febbraio. La chiusura di via 30 Giugno potrebbe durare fino alle 24 di domenica 10 febbraio. La necessità di interrompere la strada, una delle principali arterie di collegamento tra il centro e la vallata, per ben quattro giorni è legata alle attività di rimozione del tampone 8, ovvero di una trave di calcestruzzo lunga circa 40 metri tra le pile 7 e 8 del moncone di ponente. Secondo i piani annunciati dalle aziende demolitrici e dalla struttura commissariale l'operazione dovrebbe essere ultimata entro venerdì pomeriggio, ma in base a quello che sarà l'effettivo andamento delle lavorazioni la chiusura della strada potrà protrarsi. Restano aperte sulle stesse direttrici corso Perrone e via Perlasca, rispettivamente sulle sponde destra e sinistra del torrente Polcevera.