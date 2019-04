'Restitution Day' M5s a favore Liguria

C'è anche la Liguria tra le regioni coinvolte dal 'Restitution Day' del M5s: "Oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo è lo slogan della nostra campagna. Oggi tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile. Le Regioni coinvolte sono Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia", ha annunciato in conferenza stampa alla Camera il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio. "Occorre restituire un po' di fiducia tra cittadini e istituzioni", ha spiegato.

"In tutto sono 100 milioni di euro restituiti allo Stato dai parlamentari e consiglieri. E nessuno obbliga i nostri esponenti a restituire i soldi", ha spiegato Di Maio. "Nel 2019 dobbiamo tagliare i vitalizi a tutti gli ex consiglieri regionali ma in manovra c'è già una 'norma ricatto' che, se nelle Regioni non viene fatto, prevede la riduzione degli stipendi ai consiglieri regionali stessi".