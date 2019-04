Ponte Genova,iniziati sopralluoghi a Est

Mentre i tecnici dell'ati di demolitori lavorano sul moncone Ovest del Morandi per prepararsi alla 'calata' della trave gerber che inizierà venerdì mattina per concludersi a sera, sono iniziati i primi sopralluoghi sul moncone Est. A terra sono state effettuate le prove di carico su piastra nelle aree dove andranno posizionate le torri di supporto. Già da oggi si prevede la realizzazione dei plinti di fondazione in cemento armato di 200 mq ciascuno dove verranno posizionate le torri, utili per la messa in sicurezza dei tronconi, che sono state preassemblate nei giorni scorsi in via Porro e via Fillak. Prosegue così a ritmi serrati, nonostante il vento che disturba le operazioni, il lavoro dei demolitori per prepararsi all'abbassamento della trave 'gerber' del moncone 8 previsto per venerdì. A ponente sono stati assemblati a terra gli strand jack e le travi di supporto in attesa di essere posizionati sul viadotto con l' utilizzo di una gru della portata di 400 tonnellate con braccio di oltre 90 metri.



Data ultima modifica 06 febbraio 2019 ore 17:02