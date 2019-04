Pittrice tentò rubare yacht, assolta

Il tribunale di Genova ha assolto Larissa Watson, pittrice e fotografa inglese di 51 anni arrestata la scorsa estate a Portofino con l'accusa di avere tentato di rubare uno yacht del valore di 150 mila euro. La donna si era messa al timone della barca e con molta nonchalance dopo avere liberato gli ormeggi si stava dirigendo verso l'uscita del porto. A scorgerla e lanciare l'allarme era stato uno degli ormeggiatori che aveva avvertito carabinieri e capitaneria di porto. Quando era stata fermata aveva spiegato di aver preso la barca solo per fare un giro. L'ormeggiatore era poi salito sulla barca e l'aveva riportata al molo. Nei giorni precedenti la pittrice era stata denunciata per non avere pagato alcuni trattamenti estetici per un valore di 150 euro in un salone di bellezza di Santa Margherita. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri si era scoperto che aveva lasciato due alberghi senza pagare a Milano e a Reggio Calabria, e a Ventimiglia aveva mangiato in un ristorante senza saldare.



Data ultima modifica 09 febbraio 2019 ore 15:03