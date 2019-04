8 mln da Governo a Liguria per le dighe

Sono stati assegnati 8 milioni stanziati nella Legge di Stabilità del Governo per ripristinare le opere di difesa a mare danneggiate dalla mareggiata che ha colpito la Liguria a fine ottobre. Il presidente della Regione e commissario per l'emergenza Giovanni Toti ha firmato il decreto oggi pomeriggio a Genova. Sono 30 gli interventi prioritari per la difesa della costa, nella maggior parte dei casi opere di ripristino, progettazione e potenziamento di dighe, moli e scogliere. Due le opere significative: le dighe a S.Margherita e a Oneglia, per 5 milioni, a cui si aggiungono interventi più piccoli per 3 milioni. La scelta è supportata da un accordo Governo-Regione per l'eliminazione delle accise sulla benzina a favore dei territori colpiti. Lo stesso importo che la Regione avrebbe ottenuto dalle accise e che il Governo ha "restituito" sotto forma di interventi. I milioni si aggiungono a quelli stanziati dalla Protezione civile nazionale (6,5 mln) e a 1,5 milioni di risorse regionali per Portofino.



Data ultima modifica 08 febbraio 2019 ore 19:03