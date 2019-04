Treni, ferma linea Genova-Ventimiglia

Forti disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dove la circolazione è stata sospesa per alcune ore tra Andora e Alassio, il tratto a binario unico della linea internazionale per la Francia. Lo stop, comunica Rfi, dipende da un problema alla linea di alimentazione elettrica dei treni, avvenuto attorno alle 10. Già Attorno alle 11.30 è stato attivato un servizio sostitutivo tra Andora e Albenga per i regionali e tra Albenga e Ventimiglia per gli Intercity. I tecnici Rfi hanno riparato il guasto nel pèomeriggio.

Data ultima modifica 05 febbraio 2019 ore 17:04