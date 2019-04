Albero su Aurelia a Sanremo, allagamenti

Sono diverse le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia per allagamenti e danni dovuti alla pioggia battente. A Sanremo una pianta è caduta da un terreno privato sull'Aurelia, all'altezza di Pian di Poma (Villa Helios), provocando il blocco della circolazione stradale, da e verso Ospedaletti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia municipale e i tecnici dell'Enel. La pianta, infatti, ha sradicato alcuni cavi della linea filotramviaria ed è stata staccata la corrente. Diverse le strade e i sottopassi allagati, a Bordighera: in via Padova, via San Sebastiano e via San Marco; a Ventimiglia, nel quartiere di Peglia. L'abbondante pioggia caduta nelle ultime ore ha anche ingrossato il livello dei fiumi, soprattutto il Caramagna di Imperia.



Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 13:02