Nuova allerta neve in Liguria da stasera

A una settimana esatta dalla nevicata che ha interessato Genova e l'entroterra, la Liguria sarà investita da questa sera da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio.

Arpal ha emanato una allerta per neve, gialla (la più bassa) su centro e levante, arancione sull'entroterra genovese, da questa sera fino a domani pomeriggio. La nuova perturbazione con il carico di aria fredda coinvolgerà per primi i versanti padani con precipitazioni nevose che, dalle prime ore della notte, potranno coinvolgere anche le zone costiere della parte centrale della regione. In costa, tuttavia, le precipitazioni dovrebbero cominciare sotto forma di pioggia, e molto dipenderà dal calo termico associato allo sviluppo dei rovesci, collegati al possibile afflusso di aria fredda in arrivo dalla Pianura Padana spiega Arpal in una nota.