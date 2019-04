Waterfront Genova, si demolisce ex Nira

Sarà demolito in gran parte entro la fine di aprile 2019 l'edificio ex Nira, negli spazi della Fiera di Genova, abbandonato da oltre 20 anni. Questa mattina sono entrate in azione le ruspe nell'area antistante alla palazzina. "Avviamo i lavori esteriormente dopo averli portati avanti per molti mesi all'interno della struttura - spiega, durante un sopralluogo, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci - e dopo aver bonificato interni ed esterni dalla presenza di amianto adesso abbiamo uno scheletro pronto per essere smantellato in totale sicurezza".

La facciata, un'opera in cemento dell'architetto Cascella, vincolata dalla Sovrintendenza, sarà liberata e riutilizzata.

Per il resto sarà introdotta una gru all'interno della torre in modo da operare contemporaneamente dall'alto verso il basso e viceversa. "Al posto dell'ex Nira sorgerà un nuovo padiglione, più basso - continua Cenci - nell'ambito del progetto del Waterfront Levante ideato da Renzo Piano".



