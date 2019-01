Comune Genova ricorda caduti nei lager

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Cerimonia di suffragio questa mattina, nella chiesa di San Filippo, per i caduti nei campi di sterminio nazisti. L'orazione commemorativa è stata tenuta dall'assessore alle Pari opportunità e Diritti Arianna Viscogliosi. Lo scorso 5 novembre l'assessore Viscogliosi era stata delegata dal sindaco a rappresentare il Comune per l'Associazione Memoria Martiri della Benedicta, il cui scopo è la gestione, valorizzazione e promozione della zona monumentale del Sacrario. Questo è il motivo per il quale il Comitato Permanente della Resistenza della Provincia di Genova l'ha individuata quale oratore nell'ambito delle proprie cerimonie commemorative. "Rappresentare la Civica amministrazione all'interno dell'Associazione Memoria Martiri della Benedicta, di cui il Comune è fra gli enti promotori, è per me un grande onore - ha detto Viscogliosi - e oggi sono orgogliosa e commossa di poter celebrare il ricordo di coloro che morirono nei lager nazisti. Tenerne vivo il ricordo è nostro dovere e dà valore alla loro morte".