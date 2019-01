Genova cerca una nuova sede per il mercato dei fiori

Il Comune di Genova cerca una nuova sede per il mercato florovivaistico all'ingrosso e al dettaglio, dopo la vendita a luglio scorso dell'immobile di via Semini che oggi ospita l'attività e andrà liberato al più tardi entro l'estate 2020. E' stato così pubblicato un bando per la ricerca del nuovo immobile. La sede del mercato dei fiori dovrà avere una superficie complessiva di 3.500 mq, oltre a 2.500 mq all'esterno per il posteggio di operatori e utenza. Dovrà essere collegato con le principali vie di comunicazione e raggiungibile con i mezzi pubblici, già costruito o di imminente completamento, oltre che libero, con stipula del contratto di locazione attesa entro il 30 settembre di quest'anno.

"Dopo il buon esito del bando di vendita dei locali di via Semini, attuale sede del mercato florovivaistico all'ingrosso, - sottolinea in una nota l'assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli - come amministrazione comunale ci siamo subito attivati per trovare una soluzione alternativa".