Ha auto francese in Italia con carte non in regola, sequestrata

La polizia locale di Ventimiglia ha sequestrato una Toyota Rav4 immatricolata in Francia, appartenente a un 40/enne di Ventimiglia. Si tratta della prima volta che viene applicato l'articolo 93 del codice della strada, modificato dalla legge sulla Sicurezza, secondo il quale chi risiede in Italia da almeno 60 giorni non può circolare con auto immatricolate all'estero intestate a se stesso. In questo caso, il quarantenne, nominato custode del veicolo sequestrato, dovrà pagare una multa di 712 euro. Ma non è tutto. La carta di circolazione del veicolo sarà successivamente trasmessa alla Motorizzazione e il proprietario della vettura ha tempo sei mesi per immatricolare il veicolo in Italia o chiedere il rilascio di una autorizzazione per poterlo condurre oltre confine, dove poterlo vendere o cedere a terzi.

Trascorsi 180 giorni dal sequestro del veicolo, qualora non venga compiuta alcuna di queste azioni, scatta la confisca del mezzo.