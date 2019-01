Carige: ok Ue alla garanzia pubblica sui bond

Via libera della Commissione Ue ai piani dell'Italia di sostegno alla liquidità per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (Banca Carige). Per la Ue sono "in linea con le regole sugli aiuti di Stato". "La valutazione della Commissione Ue ha dimostrato che la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nell'ampiezza", scrive Bruxelles. La Commissione conclude quindi che "questo sostegno alla liquidità è in linea con la comunicazione bancaria del 2013".

La garanzia pubblica sui bond Carige con emissioni coperte fino a 3 miliardi euro è prevista dal decreto varato in consiglio dei ministri il 7 gennaio, dopo l'amministrazione straordinaria dell'istituto disposta dalla Bce a inizio anno.