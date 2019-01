Gdf sgomina filiera del falso, da genova invadeva l'Italia

Falsi per un valore stimato di 135 milioni di euro, oltre 700 posti di lavoro in meno e più di 41 milioni di tasse evase: Sono i numeri dell'operazione San Paolo del primo gruppo della guardia di finanza di Genova e che ha portato a cinque divieti di dimora e a un obbligo di firma, nei confronti di italiani, senegalesi e cinesi, sgominando una intera filiera della contraffazione di prodotti griffati che da Genova invadeva l'Italia. I militari hanno effettuato 110 perquisizioni in Liguria, Campania, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

L'operazione è la conclusione di due anni di indagini partite da Genova, che ha portato in totale al sequestro di oltre due milioni di falsi, venduti su bancarelle o per strada ma anche su internet e social network. L'indagine ha consentito di individuare i 'laboratori del falso', base logistica per la produzione di falsi delle maggiori case di moda: in Lombardia venivano fabbricati i cliché per etichette e marchi, nelle varie regioni poi i prodotti venivano assemblati e immessi nel mercato.

L'indagine di polizia giudiziaria ha consentito di ricostruire il duplice "asse della contraffazione" Brescia-Genova e Milano-Genova, volto alla produzione di minuteria metallica e etichette, riportanti marchi contraffatti di note case di moda nell'hinterland milanese e bresciano ed il successivo trasporto nel territorio genovese, ove avveniva l'assemblaggio finale o lo stoccaggio presso vari laboratori e depositi, al fine di soddisfare un'ampia platea di soggetti africani - prevalentemente di nazionalitàsenegalese - gravitanti principalmente nella provincia di Genova. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati, in 8 interventi di riscontro preliminare, oltre 2 milioni di prodotti contraffatti, 1.527 cliché, 1 personal computer portatile, 1 plotter industriale, 1 postazione di lavoro, 1 macchina per sottovuoto, 1 compressore, 1 forno industriale, 2 presse, 1 saldatore, macchine da cucire, punzonatrici e denaro contante.



