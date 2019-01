Ponte: Aspi ha risposto a Bucci, pagherà

"Aspi ha comunicato al commissario Bucci l'impegno a pagare il ponte, gli immobili degli sfollati, le imprese danneggiate e quanto ha distrutto con il crollo". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su twitter. "Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa". Intanto il commissario all'emergenza Toti ha firmato i decreti con cui stabilisce i risarcimenti a imprese, lavoratori e autotrasportatori. "Ci sono più boccate d'ossigeno per la città - ha detto - Per l'autotrasporto ci sono 20 milioni per quest'anno e 80 per il 2019 e altri 80 per il 2020". "Poi abbiamo attuato gli ultimi decreti che stabiliscono l'indennizzo per le imprese e i liberi professionisti nella zona rossa e arancione che hanno perso lavoro fino al 100% del decremento del fatturato. Indennizzi anche per le partite iva che hanno dovuto chiudere per un periodo di tempo. Attiviamo la cig in deroga con 30 milioni, 11 per il 2018 e 19 per il 2019", ha spiegato Toti.



Data ultima modifica 11 gennaio 2019 ore 20:03