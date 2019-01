In casa ha munizioni da guerra

I carabinieri del nucleo radiomobile di Arenzano hanno arrestato un uomo di 60 anni trovato in possesso di munizioni anche della Seconda Guerra mondiale, detenuto illegalmente. Nella sua abitazione di Mele, i militari hanno trovato infatti numerosi proiettili di vario calibro e un proiettile da mortaio. Le munizioni sono state sequestrate e l'uomo arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di armi o parti di armi da guerra e esplosivi in genere. I carabinieri di Arenzano hanno scoperto le munizioni dopo essere intervenuti nell'abitazione per una lite familiare. I militari hanno notato una scatola in una stanza e quando l'hanno aperta hanno trovato 75 proiettili di diverso calibro e un proiettile da mortaio della seconda guerra mondiale. Ai carabinieri l'uomo ha detto di aver acquistato il proiettile in un mercatino. La circostanza però non è stata ritenuta plausibile. Per i proiettili, invece, non ha fornito alcuna spiegazione.



Data ultima modifica 07 gennaio 2019 ore 19:06