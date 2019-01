Carige: Fratoianni, intervento pubblico

(ANSA) - GENOVA, 7 GEN - "Mettere in campo un intervento pubblico per il salvataggio di Banca Carige magari creando un polo finanziario nazionale che tuteli il lavoro, il risparmio e diventi una leva dello sviluppo socio-economico della Liguria e dell'intero Paese". E' la proposta del coordinatore nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Leu Nicola Fratoianni, a Genova pe runa iniziativa politica. "Carige è il polmone finanziario della Liguria, la sua crisi mette in difficoltà le condizioni per lo sviluppo del territorio - sottolinea Fratoianni -. Le cause vanno ricercate nelle responsabilità di gestione degli anni passati, ma di fronte al commissariamento di Carige non ci sono molte soluzioni: c'è la possibilità sostanzialmente impraticabile che la famiglia che ha acquisito buona parte delle azioni Carige continui a investire risorse, c'è la possibilità di vendere l'asset finanziario a qualche gruppo internazionale, ma anche questa strada è discutibile perché significherebbe mettere in mano la banca ligure a un altro Paese".