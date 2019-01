Arrestato per fallimento società

(ANSA) - SAVONA, 7 GEN - C'è un arresto per il fallimento della SL Sport Srl, una società che era in liquidazione da anni e che si occupava di sponsorizzazioni sportive per competizioni di rally. La guardia di finanza di Savona ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore unico e liquidatore della società, Andrea Alluigi, di 43 anni. L'uomo deve rispondere dell'accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale perché, secondo quanto ricostruito dalla Procura avrebbe sottratto due milioni di euro dai conti correnti societari, oltre a non aver lasciato traccia di libri e scritture contabili. Anche alla luce del fatto che Alluigi era già stato accusato di un fatto analogo (per il quale è a giudizio in tribunale a Savona sempre con la contestazione di aver sottratto soldi dai conti di una società fallita di cui era amministratore) il pm ha chiesto la custodia cautelare accordata dal gip. L'uomo è in carcere a Genova.