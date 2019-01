Le bloccano l'auto perché non paga multe per 500 euro

Un'automobilista residente in Francia, alla quale la polizia locale aveva rimosso l'auto per non aver pagato 24 multe, ha fatto causa al Comune di Ventimiglia e adesso chiede 26 mila euro di risarcimento contro il trattenimento del veicolo. Mercoledì 9 gennaio, in tribunale a Imperia, è prevista l'udienza. Materia del contendere è una Fiat Cinquecento immatricolata in Francia, che risultava essere stata più volte posteggiata sulle "strisce blu" senza il regolare pagamento del ticket. Ciascuna infrazione le è costata una multa arrivando alla somma di circa 500 euro. Anche recentemente l'auto è stata notata in un parcheggio con strisce blu senza il ticket di pagamento. Da un controllo, la polizia municipale ha scoperto il pregresso e ha fatto scattare il fermo amministrativo del veicolo, per 60 giorni, fermo contestato dalla donna. Se entro sessanta giorni dal sequestro non verranno pagati gli oneri di custodia e di rimozione, scatteranno le procedure di demolizione del mezzo.