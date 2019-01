Record all'aeroporto Colombo, nel 2018 1.5 milioni di passeggeri

Sono stati 1.455.626 i passeggeri in arrivo e in partenza dell'aeroporto di Genova nel 2018, record assoluto per lo scalo. Lo rende noto il presidente Paolo Odone.

I viaggiatori sono aumentati del 16,5% rispetto al 2017, mentre il numero di movimenti di aeromobili commerciali (linea e charter) è cresciuto del 15,3%. A trainare la crescita sono stati soprattutto i voli internazionali, che hanno registrato un aumento di passeggeri del 31,9%, contro il +4,1% dei voli nazionali.

Il segmento charter ha visto un numero di movimenti quasi doppio rispetto al 2017 (+99,4%) e un aumento di passeggeri del 125,7%. L'incremento di traffico si è concentrato soprattutto nei mesi estivi, nei quali si è registrato il picco di passeggeri in arrivo e in partenza. "Il 2018 era stato annunciato come l'anno della svolta del nostro aeroporto e i numeri confermano la previsione", commenta Odone.