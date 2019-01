In 100 a Marcia della Pace Genova

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Come ogni anno‬la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato anche a Genova la tradizionale Marcia della Pace che si tiene a Capodanno per far giungere il suo sostegno al messaggio del Papa per la pace nel mondo, marcia alla quale hanno partecipato oltre 100 persone: "Questo è un momento bello - ha detto Sergio Casali, della comunità di S.

Egidio -, ma è anche un momento serio perché i cartelli che portiamo in marcia ricordano i tanti Paesi in cui sono in corso conflitti, guerre o terrorismo. Questo, però, è anche un momento di confronto per la nostra società, un segnale che vogliamo mandare perché troppo spesso sentiamo un linguaggio duro, involgarito, che sembra indicare la violenza come soluzione di tanti problemi. Noi, invece, assieme a tanta gente, vogliamo affermare che il valore fondante del nostro continente è la Pace".