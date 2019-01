Diocesi, 1,3 mln di aiuti nel 2018

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - "I 40 centri di ascolto che, disseminati sul territorio, prestano attenzione anche più giorni nella settimana a chi si presenta, nell'anno che si conclude hanno erogato 1,3 mln di euro per alloggi e alimenti mentre le mense hanno offerto circa 570 mila pasti. Per il sostegno allo studio, invece, sono stati impiegati circa 50 mila euro. Le persone che sono state quest'anno aiutate in modo diretto o indiretto sono circa 33 mila". Sono i dati resi noti dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei Vescovi europei, durante il Te Deum per l'anno passato.

"Ai punti di aiuto - ha detto Bagnasco - si rivolgono famiglie con figli spesso maggiorenni e con mancanza di lavoro o con reddito insufficiente. Troppo spesso l'incubo maggiore riguarda il pagamento di affitto e utenze. Le persone che si rivolgono per un aiuto sono metà italiani e metà di altri Paesi". A questi aiuti, inoltre, vanno aggiunte le nove strutture per gli homeless, 309 posti oggi tutti coperti".