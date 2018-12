Tenta furto ma lo scoprono, arrestato

Gli agenti delle volanti e del commissariato di Cornigliano hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo di 23 anni di origini albanesi con l'accusa di tentato furto in appartamento. L'uomo era stato messo in fuga dai proprietari di casa, in via Sapeto, rientrati prima del previsto nell'appartamento e è stato rintracciato dagli agenti allertati dai coniugi. Nel corso della perquisizione nella sua auto, gli agenti hanno trovato alcuni calzini scuri usati per non lasciare impronte e alcune dosi di cocaina.