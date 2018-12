(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Una famiglia di tre persone è stata trasferita al Policlinico San Martino per un'intossicazione da monossido di carbonio. E' successo la scorsa notte in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena. Padre, madre e figlia, sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. A causare la fuoriuscita sarebbe stata una calderina difettosa.