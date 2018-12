Mareggiata: Comune Santa stoppa riqualificazione del porto

Dopo la mareggiata del 29 ottobre scorso che ha danneggiato la diga del porto di Santa Margherita, il Comune ha bloccato il progetto della Santa Benessere, società dell'imprenditore Gabriele Volpi per la riqualificazione e la gestione del porto. L'annuncio è del sindaco Paolo Donadoni che motiva la scelta sottolineando come "siano cambiate le cose alla luce della mareggiata che ha causato al porto danni per 15 milioni". "Occorre essere realisti e prendere atto dello stato attuale delle cose, stravolto dalla mareggiata di fine ottobre - dice Donadoni - non si può pensare di riqualificare qualcosa che non esiste più nella sua pregressa consistenza, e che richiede di venire non solo ripristinato ma anche ripensato per ragioni di pubblica sicurezza, con spese ingenti che rendono superate le precedenti progettazioni".

La società Santa Benessere & Social aveva avviato una richiesta di concessione e riqualificazione del porto di Santa Margherita Ligure. Per contrastare la società che faceva capo al magnate del petrolio nigeriano Gabriele Volpi, era nata in città una società antagonista, la associazione temporanea di impresa 'Porto Cavour', costituita dagli attuali concessionari dei pontili. Il Comune ha dovuto esprimersi in consiglio comunale nel 2016 dando mandato alla Santa Benessere di redigere un progetto definitivo che rispettasse le oltre 40 prescrizioni contenute nella delibera del consiglio comunale. Attualmente era in corso la fase conclusiva della presentazione del progetto definitivo ma la mareggiata ha cambiato lo scenario così il Comune ha inviato una missiva alla società Santa Benessere "per comunicare l'avvio del procedimento di archiviazione sia della richiesta di concessione demaniale marittima sia dell'approvazione del relativo progetto definitivo, previa verifica della necessità di apportare al progetto preliminare approvato varianti di tipo sostanziale che non sono ammissibili in questa fase della procedura".

La società Santa Benessere & social ha ricevuto la comunicazione del provvedimento del Comune di Santa con cui avvia il procedimento di archiviazione del progetto per l'adeguamento del porto cittadino. La società dell'imprenditore Gabriele Volpi, secondo quanto è possibile apprendere, sta valutando con i legali quali iniziative intraprendere per fronteggiare la scelta dell'amministrazione comunale