Gambero di Santa, denominazione comunale

Arriva la Denominazione comunale (De.co) per i gamberi rossi e viola di Santa Margherita Ligure.

"Proteggere le nostre eccellenze è la strada giusta per metterle a frutto", ha commentato il Presidente Giovanni Toti. "Il gambero di Santa Margherita è il fiore all'occhiello del nostro mare. Oggi siamo qui per festeggiarne la De.Co, che lo regolamenta e pone le basi per tutelarlo al meglio: la pesca del gambero è una risorsa molto importante per questo territorio, la denominazione riconosce gli sforzi e sacrifici dei pescatori e delle loro famiglie". La De.Co. "Gambero di Santa Margherita Ligure" è riservata a due specie, note come gambero viola e gambero rosso: la zona di pesca stabilita è esclusivamente il Mar Ligure. "Finalmente il Gambero di Santa Margherita Ligure, eccellenza culinaria, ha una sua identità, una sua tutela e disciplinare a garanzia dei consumatori", ha commentato il sindaco Paolo Donadoni. Alla presentazione erano presenti anche gli assessori regionali Berrino e Giampedrone.