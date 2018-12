Carige è riuscita a fare prezzo in Piazza Affari, dopo un'asta di pre-apertura che si è prottratta fino a dopo le 11 dopo il nulla di fatto in assemblea sull'aumento di capitale da 400 milioni. Il titolo segna un calo del 12,5% a 0,14 centesimi. Il presidente Pietro Modiano e l'A.d Fabio Innocenzi sono attesi in Bce per riferire sul mancato aumento, così come è atteso l'azionista Malacalza, che con la sua astensione in assemblea ha causato l'attuale impasse.